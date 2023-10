Smolař Holeš po krachu v Římě: Chyby mě mrzí, chtěli jsme pro fanoušky lepší výsledek

Řím (od našeho zpravodaje) –⁠ Vezlo se to s ním už od první minuty. Holeš neudržel míč před rozběhnutým Stephanem El Shaarawym a favorit šel po trefě Edoarda Boveho do rychlého vedení.

Co se stalo, že jste před El Shaarawym neudržel míč? Dolehla na vás tíha okamžiku nebo bouřlivé prostředí?

Dal jsem si špatný první dotyk. Chtěl jsem si míč pokrýt, abych ho neztratil. A pak ho poslat domů, abychom zůstali v držení míče. Nešťastně jsem o něj brnknul a AS to vyřešilo do gólu, mají výborné hráče.

Rozhodl už tenhle moment celý zápas?

S takhle kvalitním soupeřem je těžké prohrávat hned od první minuty. Nevím, jestli to přímo rozhodlo, ale zápas se nám ztížil. Řím si mohl hrát to svoje a čekat na naši chybu.

A co druhý gól? Čiperný El Shaarawy vám prohodil míč mezi nohama a nahrál Romelovi Lukakovi na 2:0.

To byla smůla. Víme, že takhle hrají. Že to dávají z jedničky a jdou za obranu. Zblokoval jsem to, ale nějak se mu to pak odrazilo do kroku. Z prvních dvou šancí jsme dostali dva góly a potom pro nás bylo těžké poločas dohrát. Měli jsme nějaké střely, ale kvalita byla na straně Říma.

Museli jste překopávat taktiku kvůli tomu, že jste po 17 minutách prohrávali o dva góly?

AS na nás hrálo ve třech nahoře a dobře presovalo. Proto jsme změnili rozestavení, abychom se víc dostávali na míč. Začal jsem jako pravý stoper, což pro mě nebyl problém: hrál jsem na téhle pozici už poněkolikáté. Potom jsme přešli na čtyři obránce, takže s Igym (Igohem Ogbuem) jsme byli na stoperu a Vlčák (Tomáš Vlček) šel na pravého beka. Trochu jsme soupeře unavili, ale na výsledek to nemělo vliv.

Jaké bylo hlídat těžké váhy Lukaka s El Shaarawym?

Složité. El Shaarawy je rychlostně i technicky výborně vybavený. A Lukaku? Ten je taky hodně silný. Když se rozběhne, je hrozně rychlý. Vědí o sobě a bohužel nás dvakrát potrestali.

Fanoušci vás po zápase vyvolávali, jenže jste poprvé v podzimní fázi Evropské ligy prohráli. Mísily se ve vás emoce?

Je mi líto, že jsme neuhráli lepší výsledek. Výkon ve druhém poločase nebyl špatný a mohli jsme snížit na 1:2. Mrzí mě chyby a inkasované góly. Přijelo za námi spoustu fanoušků a chtěli jsme jim dát lepší výsledek.

Myslíte, že AS bude hrát za dva týdny u vás v Edenu jinak?