Sparta nebyla v pohodě. Větší šanci ji doma porazit jsme zatím neměli, zní z kabiny Bohemians

Jeho družina se totiž v prvním dějství dostala do trháku zásluhou přesné hlavičky Adama Kadlece. A i když nějaké příležitosti soupeře přežila, do pauzy mohla udeřit podruhé. Jenže Erik Prekop křižnou přihrávku Ladislava Mužíka skrz malé vápno o pár čísel nestihl. Pro Bohemians velká škoda, neboť by slovenský bijec zakončoval z takřka stoprocentní gólovky. „Mohli jsme dát na 2:0, bylo by to o něčem úplně jiném. Možná bychom byli klidnější a asi to i dohráli,“ myslí si Hašek.