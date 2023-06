Ligovou kariéru mu ukončilo srdce, teď Malý dělá kustoda u Lvíčat. Život je jen jeden, říká

Batumi (od našeho zpravodaje) – Leden 2014. Na začátku přáteláku s Táborskem se Malému zatmělo před očima a sanitka ho odvezla rovnou ze hřiště do nemocnice. Ten příběh naštěstí dostal happy end: sympaťák s hlubokýma očima, jemuž odjakživa přezdívali Pedro, se vrátil zpátky do života.

Výprava do Gruzie přivezla dvě tuny materiálu, Malý s kolegou Švestkou zodpovídají za polovinu. „Zbytek mají na starosti hráči, kteří mají vlastní zavazadla. I tak jsou to starosti, před cestou z Česka jsme si nemohli dovolit něco zapomenout," vykládá Malý.

Když se ho zeptáte, jestli to s ním na tribuně šije, ani nemrkne: „Kdepak, to už je dávno pryč." Vážně? „Když přijdete o to, co jste měli rádi a dělali jste to celý život, je složité se s tím vyrovnat. Měl jsem psychické problémy a musel jsem vyhledat pomoc, ale po jediném sezení s expertem se mi ulevilo. Všechno jsem přehodnotil, věnoval se rodině a teď jsem na druhé straně."