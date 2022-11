Suchopárek po krachu Lvíčat: Nováčci rozšířili obzory, ale nemůžeme se z chyby oklepávat deset minut

Co vám prohraná partie s vicemistrem Evropy ukázala?

Rozdíl v úrovni týmů a hráčů, bylo to dobře vidět. Myslím ale, že i přes výsledek 1:5 v naší hře byly některé věci, které jsme chtěli vidět. Taky jsme si vyzkoušeli pár hráčů, kteří by jinak nedostali příležitost. Taková utkání potřebujeme opakovat a pravidelně hrát s nejsilnějšími týmy Evropy, aby si to hráči mohli osahat a potkat se se špičkovými soupeři. Můžete jim ukázat jakékoliv obrázky, ale na hřišti zjistí, že třeba v pohybu, práci s míčem či řešení situací zaostávají.

Prohrávali jste už ve druhé minutě. Zamával s týmem rychlý inkasovaný gól?

Myslím, že nás první gól nepoznamenal tolik jako horší vstup do druhého poločasu, kdy jsme zbytečně otevřeli hru. Pak už jsme druhou půli nezachytili a permanentně soupeře pouštěli do rychlých protiútoků a šancí. Přestože jsme do desáté minuty dostali dvě laciné branky, dokázali jsme na ně zareagovat a měli pár zajímavých příležitostí včetně gólu, jenže pak přišla další chyba a třetí branka Portugalska. Potom už naši hráči takticky příliš neplnili věci, které jsme chtěli, třeba abychom nevypouštěli střed pole.

Věřil jste po gólu Petra Pudhoreckého na 1:2, že byste mohli odehrát vyrovnaný zápas?

Měli jsme několik zajímavých situací a dostali jsme se do několika příležitostí, které jsme ovšem neřešili správně a přesně. Mrzí mě třeba momenty, kdy ztratíme míč a hráči přestanou hrát, protože jsou zklamaní, že to nevyšlo. Když chybu udělal soupeř, znovu okamžitě hrál, zatímco my jsme se z toho dlouho oklepávali. Někteří deset minut. Když vám přestanou hrát dva nebo tři hráči, nemáte v takovém zápase šanci uspět.

Kvůli MOL Cupu jste se musel obejít bez hráčů Sparty, Slavie či Baníku, takže devět mládenců mělo proti Portugalsku premiéru v jednadvacítce. Jak moc vám to rozšířilo obzory?

Nic jiného nám nezbylo. Chtěli jsme zápas odehrát a navzdory tomu, že se tým tentokrát skládal za pochodu, odehráli jsme to na solidní úrovni. Po Portugalsku navíc čtyři hráči odjedou a další čtyři přijedou. Nebyli jsme v úplně optimálním naladění do utkání, které je běžně zvykem. Zkusili jsme i jiné rozestavení a podle toho občas obranná fáze vypadala. Na detailní hodnocení je zatím brzy, nicméně ani jeden nováček nenastoupil do zápasu s obavami, všichni byli odhodlaní.

Jak moc bude úterní zápas s Norskem jiný?