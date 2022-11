Promluvil o fiasku na Letné. Sparta je moje největší zklamání, řekl Stramaccioni. Co si vyčítá?

Přicházel s pompou, ale na Letné nevydržel ani rok. Megalomanský projekt, kdy do Sparty proudili zvuční, ale nesprávně nastavení cizinci, skončil absolutním fiaskem. „Přistoupil jsem na myšlenku, že Sparta potřebuje revoluci. Když v Praze chvíli žijete, pochopíte, že Sparta je tým, který pevně stojí na českých hodnotách, české mentalitě. Udělal jsem možná největší chybu v životě, když jsem si myslel, že přivedeme deset jedenáct cizinců a bude to fungovat," vrátil se v obsáhlém rozhovoru pro idnes.cz Stramaccioni.

Dnes by se choval jinak. „Vůbec nejde o to, že bych v realizačním týmu neměl schopné kolegy, naopak. Ale bylo nás hrozně moc a do českého prostředí se takhle složený trenérský tým nehodil. Kdyby existoval stroj času a já se mohl vrátit zpátky, řekl bych panu Křetínskému: Dejte mi tým z Čechů a Slováků, já si vezmu k ruce jednoho asistenta a dáme se do práce," nastínil, jak by po této zkušenosti nyní uvažoval.