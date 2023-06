Suchopárek po triumfu nad Německem: Teprve teď půjde do tuhého. S Izraelem nebudeme hrát na bod

Batumi (od našeho zpravodaje) - „Porazili jsme obhájce titulu, což se českému týmu možná ještě nepovedlo," spokojeně poznamenal Suchopárek na konci báječného večera v Batumi.

Po porážce 0:2 s Anglií jste sliboval, že další zápas už bude s góly, a povedlo se. Takhle jste si to představoval?

Hodnotí se mi to dobře. Navázali jsme na výkon proti Anglii a byli jsme úspěšní. Utkání mělo vývoj: po krásné kombinaci a rychlém přechodu jsme dali nádherný gól, který nás dostal do pohody. Jenže pak jsme hodně ztráceli míče a nedrželi je. Ovšem dařilo se nám eliminovat klady soupeře čili přímočarost a nebezpečné hráče v šestnáctce, které jsme pokrývali díky výborné práci obou stoperů. Ani obránce Fukala to neměl jednoduché proti útočníkovi Schademu, ale hrál sebevědomě a jsem s ním hodně spokojený.

Prožil jste nejkrásnější večer svojí trenérské kariéry?

Nejsem si úplně jistý. Možná jsem měl větší radost, když jsem trénoval přípravku a dali jsme první gól. Ovšem v profikariéře to určitě patří k tomu nejlepšímu.

Zatrnulo vám, když Němci dvacet minut před koncem vyrovnali?

Ve druhém poločase klukům docházely síly, ale kolem 60. minuty náhradníci přidali víc pohybu a kombinace. Vymanili jsme se z tlaku a škoda, že jsme nepřidali druhý gól. Naopak jsme inkasovali z hranice vápna, to by se nemělo stát. Hrozili jsme po dobře zahraných standardkách a nakonec jsme dali vítězný gól. Se štěstím jsme přežili tlak na konci, který nebyl příjemný, ale na to se historie neptá. Jsme vděční za to, že jsme porazili obhájce titulu. Každopádně turnaj nekončí, teprve teď půjde do tuhého. Chceme výkony ještě zlepšit. Myslím, že hráči umí daleko víc, a ukážou to.

K nejlepším na hřišti patřil brankář Vítězslav Jaroš. Co říkáte na jeho výborný výkon?

On byl vždycky výborný, není to překvapení. Má skvělý charakter, mužstvo ho bere. Víťa nespadl z nebe, je výborný několik sezon a má před sebou otevřenou budoucnost. Je to prostě borec! Tenhle turnaj je pro nás vrchol cyklu: nechci říct, že si ho užíváme, ale máme jasnou cestu. I díky Víťovi v brance.

Nervoval jste se během závěrečných minut? Před chvílí jste zmínil, že finální tlak Němců nebyl příjemný.

S tím nemůžete nic dělat. Spíš jsme se snažili hráče uklidnit. Ten tlak jsme mohli přežít i díky tomu, že jsme měli šance na rychlý protiútok. V některých soubojích jsme prohráli, což nás stálo síly i postavení, které soupeř využil k centrovaným míčům. Měli jsme i štěstí, něco jsme zablokovali na poslední chvíli. Rozebereme si to na videu, ale spíš se už budeme soustředit na následující zápas.

Čeká vás Izrael, který nejdřív remizoval s Německem a v neděli prohrál s Anglií, vítězem vaší skupiny. Vaše očekávání?

Izraelci v prvním zápase s Německem hráli o deseti, čili trochu jinak než obvykle, a sílu Angličanů dobře známe. Izrael proti nim nemusel tolik předvést ofenzivní kvality. Nicméně v minulosti ukázal, že je má nadstandardní, a taky na EURO přivezl asi šest hráčů z dvacítek. Ti prokázali skvělou kvalitu a fotbalovou inteligenci. Viděl jsem zápas Izraele s Brazílií a upřímně, byla radost se na to dívat. Izraelci měli velké sebevědomí a užívali si to. Tohle nesmíme připustit.

Jak moc je zrádné, že vám bude stačit jen remíza?

V první řadě jsem rád, že v posledním zápase budeme hrát o postup. Mužstvo je nastavené pořád stejně: nechceme remizovat, ale za každou cenu vyhrát. Známe sílu soupeře a víme, že chytrým fotbalem a organizovanou hrou dokáže odehrát výborné utkání. Určitě do toho nepůjdeme s tím, že budeme hrát na remízu.

Po dvou zápasech v Batumi vás čeká stěhování do Kutaisi, které je vzdálené 150 kilometrů. Zato Izrael tam hraje všechna utkání ve skupině. Není to pro něj výhoda?