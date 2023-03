Suchopárek před generálkou na EURO: Jen žádný strach, prosím. Jurásek s Čvančarou jsou motivace

V pátek uhrála bezgólovou remízu s Belgií, v pondělí odpoledne bude na řadě Nizozemsko. Českou jednadvacítku ve španělském letovisku San Pedro del Pinatar čeká poslední zápas před červnovým EURO v Gruzii. „Pokud zopakujeme výkon z předchozího utkání a přidáme góly, mohlo by to dobře dopadnout,“ řekl trenér Jan Suchopárek na předzápasové tiskovce. Mluvil o změnách v sestavě, o síle soupeře či o mládencích povýšených do reprezentačního áčka.

Foto: Martin Gregor, FAČR Trenér fotbalové jednadvacítky Jan Suchopárek vyhlíží generálku na EURO proti Nizozemsku.Foto : Martin Gregor, FAČR

Článek V čem je nizozemská jednadvacítka jiná než belgická? Na EURO pojedou obě. Nizozemci jsou vyspělejší. Z pohledu taktiky, fyzické připravenosti i zkušeností. Někteří hráči už navíc nakoukli do reprezentačního áčka. Umějí zvládat situace jeden na jednoho i rychlé týmové kombinace. Jedeme dál 💪#U21 🦁 pic.twitter.com/kWeFC71pLl — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 26, 2023 Bylo to vidět i v sobotním přáteláku s Norskem, který Nizozemci vyhráli 3:0, viďte? Mimochodem, bylo to stejné Norsko, s kterým jsme v listopadu prohráli 0:4. Tím ovšem neříkám, že bychom měli proti Nizozemsku nastoupit s přehnaným strachem. Budu rád, pokud zopakujeme nasazení, odhodlání i pracovitost ze zápasu s Belgií. A pokud k tomu přidáme gól, ideálně vítězný. Ofenziva je ovšem vaše choulostivé místo: v posledních čtyřech zápasech jste třikrát neskórovali. Trápí vás to? Před zápasem s Nizozemskem si přeju, abychom tu sérii protrhli a dali gól. Už jen proto, že budeme znovu hrát v Pinataru, kde jsme dvakrát za sebou neskórovali. Je na čase tuhle bilanci změnit. Pracovali jste na ofenzivní fázi během víkendu? Pracujeme na všech fázích hry. Samozřejmě nejsme spokojení s tím, jak si šance připravujeme a jak je řešíme. Proto si ukazujeme detaily ohledně výběru místa v pokutovém území a řešení finální fáze. Snad se stejně jako proti Belgii dostaneme do slibných situací a tentokrát je proměníme. Jak moc se promění sestava? Chceme vidět v akci hráče, které jsme neviděli v pátek. A rádi bychom zkusili i jiné rozestavení. Určitě dostanou příležitost všichni, kteří jsou na srazu. Věřím, že odehrajeme kvalitní zápas a proti těžkému soupeři uspějeme. Ještě k pátku: jste rád za Davida Juráska a Tomáše Čvančaru a jejich premiéru v reprezentačním áčku? Trenér Jaroslav Šilhavý je z jednadvacítky přetáhl před startem kvalifikace na EURO – a oba proti Polsku (3:1) zazářili. Je to nádhera, oba se zapsali do historických tabulek národního týmu. Myslím, že hráči, kteří jsou momentálně na srazu jednadvacítky, díky tomu cítí daleko větší motivaci. Vidí, že se během několika málo měsíců při troše štěstí můžou dostat do áčka a rozhodnout stěžejní utkání. Všichni jsme byli šťastní za kluky i za celý tým, že se začátek kvalifikace takhle povedl.