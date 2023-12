Tekijaški do Sparty? Ani mi to neříkejte, reagoval Látal na případnou ztrátu opory

Před střetem se Spartou v předminulém týdnu se totiž spekulovalo, že právě Letenští mají 26letého zadáka v hledáčku. „Ani mi neříkejte, že to dopadne, protože by to bylo špatný. Nevím, jak by se to řešilo. Momentálně náhradu nemáme. Máme ale dva měsíce přípravy a snad bychom dokázali zareagovat. Uvidíme, co nám příští dny přinesou,“ přiznal jablonecký kouč po osmé podzimní remíze.

Takijaškiho si v létě přivedl do Jablonce od svého bývalého druholigového klubu Termalica Nieciecza z Polska a v průběhu podzimu se vyprofiloval v pilíř jablonecké sestavy. V té v lize nechyběl ani minutu. Stejnou porci v celé soutěži zvládl jen Lukáš Hůlka z Bohemians a Jakub Klíma z Hradce Králové.

„Byla by to obrovská ztráta. Pro nás jde o klíčového hráče v defenzivě, který má dobrou rozehrávku, rychlostní parametry, dobré hlavičkové souboje. Odehrál všechny minuty. V rodině měl velice smutnou událost, takže do středy s námi netrénoval. Z Bělehradu se vrátil až ve čtvrtek a s Karvinou podal dobrý výkon, nebylo to na něm vůbec znát. Je hráčem, na kterého je spoleh,“ pochválil Látal rodáka ze srbského Pančeva.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Nemanja Tekijaški z Jablonce během utkání Fortuna ligy.

V kádru Severočechů však v zimní pauze k určitým změnám dojde určitě. „Chceme pokračovat v přestavbě. Uvidíme, jaké budeme mít možnosti. Nějaké hráče máme vytipované, chtěli bychom to trochu oživit, s některými se chceme rozloučit. Máme měsíc, musíme situaci vyhodnotit. Ale určitě nějaké změny budou,“ připustil Látal, jenž s Jabloncem přezimuje ve spodní skupině o záchranu na 11. pozici.

„Máme dvacet bodů a dá se říct, že jsme se z toho po špatném začátku trochu vyhrabali. Když se podíváte na dobu, kdy jsme jeli na Baník a měli jsme osm bodů, tak to s námi vypadalo špatně,“ vrátil se bývalý reprezentant do 13. kola, kdy Hübschman a spol. zabrali a vyhráli 1:0 v Ostravě.