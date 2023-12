Budoucnost Ewertona. Přípravu ve Slavii nezačne, Baník věří v pokračování

Ewerton přišel do Baníku v létě na roční hostování s opcí, do 31. prosince 2023 si ho však Slavia může za poplatek stáhnout zpět. Tato varianta momentálně není pravděpodobná.

„Uvidíme, jak se to vyvine, do přípravy ho stahovat nebudeme, jeho budoucnost bude řešit naše sportovní vedení s Baníkem i dalšími případnými zájemci,“ nastínil kouč Pražanů Jindřich Trpišovský, že ve hře je stále možnost odchodu do zahraničí. „Nabídka je, od stejného klubu jako už vloni v zimě. Ve hře je hodně variant, bude to samozřejmě i o Ewem, co bude chtít,“ dodal.

Šestadvacetiletý Brazilec zatím v sezoně vstřelil šest branek a na dvě nahrál, napříč ligou zaznamenal třetí nejvyšší počet driblinků (49). Povedl se mu hlavně ročník 2021/2022, v dresu Mladé Boleslavi ve 34 utkáních vsítil 11 branek a přidal šest asistencí. Po příchodu do Slavie se ve velké konkurenci příliš neprosadil.

„Ewe hraje výborně, pro Baník dobře. Je to typ hráče, který baví lidi a má body. Jak jsem ho poznal, tak je to kluk, který musí hrát v základní sestavě a mít jistotu, že bude nastupovat. Jsou hráči, kterým trochu škodí konkurenční prostředí, on patří do téhle kategorie. Musí se cítit dobře, aby mohl na trávníku předvádět to, co vidíme. Mám ho ale hrozně rád, měli jsme spolu dobrý vztah. Skvělý fotbalista, hodí se však pro určitý styl, někdo za něj třeba musí i trochu bránit,“ vyprávěl Trpišovský.

Vztahy mezi Slavií a Baníkem, co se týče lidí na nejvyšších místech, jsou více než kladné. Je samozřejmě otázkou, jak vše dopadne, nedá se však čekat nějaký velký předem nepřipravený šok.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Záložník Ewerton slaví v dresu Slavie gól proti Zbrojovce Brno.

Hapal měl v neděli o situaci jasno: „Dneska něco řeknu a zítra to bude úplně jinak. Ale Ewerton v Baníku prokázal, že se zase zvedl, což byla velká zásluha celého realizačního týmu. Od kondičních trenérů až po něj samotného, protože nadlouho vypadl pro zranění. Myslím, že se u nás cítí dobře.“

„Bavil jsem se s ním, než odletěl na dovolenou do Brazílie, kde si užije volno. Co mám poslední informace, dali jsme mu všechny věci k přípravě. To znamená běžecké věci. Všechno chce absolvovat a věřím, že se vrátí zpátky,“ přeje si trenér Baníku.