Teplice, strašák pro obry. Frťala na to šel úplně jinak než Jarošík, tvrdí expert

„Trenér Jarošík chtěl hrát moderním ofenzivním stylem, ovšem v Teplicích se to nepotkalo s úspěchem. Frťala to musel trochu zavřít a zapracovat na defenzivě. Především v téhle sezoně mu to přináší ovoce, ovšem v ofenzivní složce je to horší,“ zmínil Rajnoch teplickou slabinu.