Expert o rozjetém Baníku: Hapal to měl nahnuté. Zachránil se sám

Trenér Pavel Hapal to měl nahnuté, v zápase čtvrtého kola proti Hradci Králové mohl hrát i o svůj flek. Vítězství 2:0 Baník nastartovalo a kouč si upevnil pozici. „Pavel Hapal se zachránil sám. Před Hradcem se do toho nebál říznout a vyndal stabilní členy sestavy, o kterých bych řekl, že jsou nenahraditelní. Místo Kaloče a dalších dal šanci jiným a Baník to nakoplo. Zachoval důvěru v systém a styl hry, který neměnil, ale úpravy sestavy se vyplatily,“ popsal Rajnoch.