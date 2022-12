Těžko se to kouše, přiznal japonský kapitán po dalším krachu v osmifinále. Modrič mluvil o zázraku

Vzpomínky na osmifinále mistrovství světa jsou pro Japonce hořké. Domácí mundial 2002: těsná porážka 0:1 s Tureckem. Jižní Afrika 2010: penaltový krach s Paraguayí. Rusko 2018: velký obrat Belgie, která prohrávala už o dva góly. A první postup do čtvrtfinále nepřišel ani v Kataru. „Strašně těžko se to kouše," přiznal japonský kapitán Maja Jošida.

Modří samurajové, jak se Japoncům přezdívá, byli znovu dokonale připravení, disciplinovaní a precizně organizovaní. A díky trefě Daizena Maedy z konce prvního poločasu poprvé na šampionátu vedli. „Japonci jsou skvěle fyzicky vybavení, měli jsme to proti nim hodně těžké," poznamenal chorvatský kapitán Luka Modrič.

Od vysněné vstupenky mezi nejlepších osm japonskou partu odřízl chorvatský brankář Dominik Livakovič. „Prožil jsem největší moment kariéry," vyprávěl penaltový mág. Zlikvidoval tři ze čtyř japonských pokusů a v zemi u Jadranu by mu z vděčnosti mohli postavit pár pomníků. „Livi zařídil zázrak," vyznal se Modrič.

Jeho tým byl dlouho nevýrazný, až zkraje druhé půle ho do obvyklých otáček nahodil Ivan Perišič. Akurátní gólovou hlavičkou se dotáhl na legendárního krajana Davora Šukera, oba na mistrovstvích světa skórovali šestkrát.

Mimochodem, stav 1:1 po 90 minutách připomněl chorvatské stříbrné tažení před čtyřmi lety: tenkrát stejně dopadlo osmifinále s Dánskem, včetně šťastné penaltové tečky. Chorvaty může hřát i pohled do historie. Po obou dosavadních postupech do čtvrtfinále MS dokráčeli k medaili, k bronzu z Francie 1998 dvacet let nato přidali zmíněné stříbro.