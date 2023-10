Třeba se už ani nedočkám zápasu se Slavií a Spartou bez penalty, prohlásil Kozel

„Samozřejmě jsme se snažili odčinit výkon z Karviné, a to se asi podařilo, ale pochopitelně dělat body se Slavií je těžší než s Karvinou. Je i naší chybou, že když jsme schopní podat takový výkon se silnými týmy, tak jsme schopní zase propadnout někde, kde bychom body dělat měli,“ dodal.

Liberec vedl se Slavií už po osmi minutách 2:0. „Pro nás šlo o důležité utkání, protože jsme měli co napravovat. Na týmu bylo vidět, že chce uspět. Věděli jsme, že klíčem k úspěchu bude do utkání hlavně dobře vstoupit a Slavii třeba i zaskočit, protože ve čtvrtek vyhrála po výborném výkonu a šla na ní samá chvála. Vím, jak to chodí, hráči tomu vždy lehce podlehnou. Povedlo se, úvod byl z naší strany výborný, podpořený dvěma brankami,“ pochvaloval si Kozel.