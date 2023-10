Penalta je úsměvná, ze hřiště bych se asi musel vymazat, diví se Preisler verdiktu

Jak jste penaltový moment viděl ze svého pohledu?

Po pravdě jsem na hřišti ani nevěděl, že nějaká ruka byla. Teď jsem to viděl na videu v šatně a musím říct, že jestli se tohle u nás píská jako penalta, tak je to jenom úsměvný… Nechci nikoho hanit, ale kdyby to bylo na druhou stranu, tak se podle mě tohle vůbec nepískne.

⏱53' | #LIBSLA | 2:2

Po zásahu VAR byl nařízen pokutový kop, který proměnil Mick van Buren. 😕 — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) October 8, 2023

Míč vám trefil loket zblízka po odrazu od země a Ogbua. Měl jste možnost zareagovat nějak jinak?

Při situaci na hřišti jsem si to moc nevybavoval, bylo to všechno hrozně rychlý. Až když jsem všechno viděl v kabině na videu, viděl jsem, že Ogbu míč v podstatě nastřelil ze spodu asi z padesáti centimetrů. Jak má člověk na tohle reagovat? To nejde. To bych se musel ze hřiště asi vymazat, abych se toho zrovna v ten moment nedotkl.

Utkání jste rozehráli skvěle, cítíte po další prohře o to větší zklamání?

Ano, málo komu se podaří mít proti Slavii tak krásný začátek. Nemohli jsme si přát lepší. Vlítli jsme na ně. Pak nás zatlačili a vyústilo to v obdržený gól. O Slavii víme, že je dopředu silná. A ve druhé půli to bohužel dopadlo takto a zápas jsme nezvládli. Je to velká škoda. Na body jsme podle mě měli.

Vnímali jste, že hrajete i za trenéra Kozla? Před zápasem se objevily spekulace, že má ultimátum a Slavii musí porazit.

Četl jsem nějaké články, možná šlo o nějakou taktiku… Těžko říct. Slovan se každopádně za trenéra postavil. Hlavně hrajeme za tým, za Slovan, pro fanoušky, abychom byli úspěšní.

Po pohárovém zápase s Tiraspolem slávista David Douděra prohlásil, že v Liberci se postaví jedenáct frajerů do brány a zápas nebude moc o fotbale. Motivovala vás jeho slova?

(usměje se) Určitě, byla to motivace. Řešili jsme to docela dost. I ve skupině na whatsupu. Doudyse znám od začátku kariéry, vyrůstali jsme spolu na Dukle. On takový prostě je a občas řekne nějaký nesmysl. Myslím, že jsme jim v první půli i ukázali, jak se fotbal hraje.

Na výhru čekáte už šest zápasů. Na čem bude potřeba v reprezentační pauze nejvíce zapracovat?

Máte pravdu, bohužel jsme už dlouho nevyhráli. Těžko říct, první půle máme docela silné, ve druhých však dostáváme hodně gólů. Je tam více věcí. Ale ve srovnání se zápasem v Karviné teď byl náš výkon diametrálně rozdílný. Všichni makali na sto procent. Bylo vidět, že za vítězstvím jdeme.

Dominik Preisler po zápase #LIBSLA absolvoval dva televizní rozhovory a pak ještě tiskovou konferenci s ostatními novináři. Hlavní téma bylo jasné…

🎥 https://t.co/mESM3972c0 pic.twitter.com/7zv36nZq9t — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) October 8, 2023

Jak náročné je mít v zádech šest zápasů bez výhry po psychické stránce?

Určitě je, ale na to bych ještě vůbec nemyslel. Sezona je strašně dlouhá, máme před sebou iks zápasů, sezona je ještě strašně dlouhá. Jdeme zápas od zápasu a každý chceme vyhrát a posbírat co nejvíce bodů.

Dodá vám takový výkon proti jednomu z favoritů ligy sebevědomí?

Každou sezonu, co jsem v Liberci, jsme s lepšími týmy jako je Sparta, Slavia, Plzeň hráli skvělý fotbal. Možná jsme je i místy přehrávali a minimálně jsme jim byli někdy vyrovnaným soupeřem. Je to spíš o tom nastavit se na zápasy, kde potřebujeme sbírat body jako proti Teplicím, Karviné. Tyhle potřebujeme vyhrávat, to je nejdůležitější.

Je pro vás náplastí na prohru alespoň vstřelený gól?

Jsem za něj samozřejmě rád. Přišel tam od Ghaliho krásný centr a už šlo jen o to dobře si načasovat náběh, utrhnout se Douděrovi a dobře se nastavit.

Naposledy jste skóroval ještě v Dukle před více než pěti lety. Bylo čekání už hodně dlouhé?