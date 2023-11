Trestná lavice ve fotbale! Testování začne zřejmě už příští rok

„Malé tresty jsou úspěšně testovány v ženských soutěžích ve Velké Británii. Zvažujeme, že by se se zkoušením začalo i ve vyšších úrovních mužského fotbalu. Následně by se přešlo k implementaci trestných lavic do profesionálních soutěží,“ stojí v prohlášení IFAB. Návrh z úterní schůzky v Londýně musí posvětit výroční valná hromada, která se bude konat 2. března v Glasgowě. Do té doby budou vypracovány protokoly a systémy pro testování.