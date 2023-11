Krejčí hlásí návrat. Vůbec nepřemýšlím, že by Sparta měla na jaře v Evropě chybět

Jak proběhla vaše rekonvalescence, odpočinul jste si během ní i psychicky?

Ano, ze začátku mi to pomohlo. Není jednoduché nebýt součástí zápasů a sledovat je pouze z tribuny. Je lepší na chvíli vypadnout z prostředí a dát tělo do kupy. Léčení chvíli probíhalo v zahraničí, pak už jsem byl v rukou našich fyzioterapeutů.

Jak těžké bude zdolat Betis, aktuálně sedmý tým španělské ligy?

Týmovou taktiku máme, o té se bavit nebudeme… Důležité bude udržet koncentraci po celý zápas. V Seville jsme sice odehráli velice slušný první poločas, ve druhém už nás však trochu přehrávali. Musíme si dát pozor, aby se v jeden klíčový moment nestalo, že budeme někde chybět. Oni mají takovou kvalitu, že by toho hned využili.

Hlásí se zima, hrajete rád v mrazu?

Ne, nehraju v něm rád… Podmínky jsou ale pro všechny stejné, na motivaci a těšení se nic nemění.

Jaká je nálada v kabině? Postup do jarní části Evropské ligy nemáte úplně ve vlastních rukou.

Nálada je dobrá. Reprezentační pauza nám pomohla. Kluci, kteří nikam neodjeli, si mohli odpočinout, dostali aspoň krátký psychický odpočinek. Pro mě je motivace stejná za jakékoli situace. Chceme se porovnávat a porážet evropské týmy, které mají větší jméno než my. O to jde, věříme do poslední chvíle, jako jsme věřili i v poslední době.

Třetí příčka ještě zaručuje přesun do Konferenční ligy. Je vůbec až tak velký rozdíl, hrát na jaře Evropskou, nebo Konferenční ligu?

Pro mě to jednoznačně rozdíl je! Proto uděláme všechno pro to, abychom do poslední chvíle měli šanci i na ligu Evropskou.

A co když nepostoupíte nikam? Byl by to velký malér?

Samozřejmě byl. Evropa je důležitá součást, kde a jak se chceme prezentovat, kde chceme být. Jak už jsem zmínil, motivací je porovnávat se s nejlepšími, což můžeme jen v evropských soutěžích. Pokud bychom vypadli, jednalo by se o velké znepříjemnění sezony. Vůbec nad tím ale nepřemýšlím, věřím, že také na jaře v Evropě budeme.

Může být inspirací, že Sparta v minulém století porazila na Letné také Real Madrid či Barcelonu?

Určitě. O to je motivace větší, také chceme porážet i velké a slavné soupeře.

V domácí soutěži většinou narážíte na tuhou defenzivu. V Evropě se můžete těšit na otevřenější zápasy.