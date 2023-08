Parťáci si z něj při penaltách utahovali, pak vychytal Jurečku. Dal jsem na intuici, lebedil si

Proti Jurečkovi v závěru první půle se však vytáhl. „Dal jsem na intuici. Věděl jsem, že Jurečka hodně kope na druhou, pravou stranu. Proto jsem si říkal, že jen naznačím a počkám. Nevím, zda si na poslední chvíli nevybral druhou stranu, ale jsem za to rád a kluci to pak výborně doběhli,“ vykládal jeden z jabloneckých hrdinů.

Hodně si oddechl i při intervenci VAR, který hostům odvolal dva góly. „Úleva to pochopitelně byla, protože jsem netušil, zda platit budou nebo ne. I když při jejich nábězích mě v první moment napadlo, že by mohlo jít o ofsajd. U druhého neuznaného gólu jsem ještě u rozhodčího reklamoval faul… Jsem rád, že to dopadlo takto. Kdyby gól platil, asi těžko bychom na to ještě hledali odpověď,“ přiznal.