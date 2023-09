Trpišovský: Servette má svého Stanciua, útočník by mohl hrát Ramba

Ženeva (od našeho zpravodaje) - Po dvou sezonách v Konferenční lize se sešívaní těšili zpátky do Evropské ligy, kde dvakrát pod Trpišovského vedením dokráčeli až do čtvrtfinále. Ve čtvrtek od 18.45 ji v Ženevě rozehrají.

Teď sice ne, ale zase víte, jak to je. Mohou se v takovémto zápase chytit. Když se vám nedaří, proti silnějšímu soupeři se vám hraje třeba líp. Viděl jsem v posledních dnech jejich zápasy proti Young Boys Bern a Rangers, musím říct, že se na to hezky kouká. Jsou nebezpeční, mají silné individuality, hlavně Crivelliho a Bediu nahoře. To jsou silní útočníci, dobře se doplňují. Pod nimi operuje Cognat, což je takový jejich Stanciu. Na ty všechny si musíme dát pozor. Pokud se nám je podaří eliminovat, bude to základní bod k úspěchu.