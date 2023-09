Koubka čeká velká evropská premiéra. V rozjeté Plzni musí krotit emoce

Musím, už to bylo součástí přípravy na Zlín. Dbám na to a myslím, že kluci moji argumentaci chápou.

Je to proces stabilizace. Nevydařil se nám vstup do ročníku a hledali jsme, jak být zejména produktivnější. Můžeme využít obě věže, tedy Tomáše Chorého i Rafia Durosinmiho. Ti mají dobrou podporu zálohy. Změnili jsme také rozestavení a podařilo se najít cestu ke zlepšení.

Když něco funguje, tak to necháme, dokud to jde. Vždy jsou úvahy podle typologie soupeře třeba na dvou postech, ale byla by hloupost po Zlíně něco měnit.

Nervózní nejsem. Pokud je to prvně, o to víc si člověk může duel užít. Pokusy, které jsem měl v minulosti, byly kromě nešťastného dvojzápasu tady v Plzni s Maccabi Tel Aviv se sportovně velmi těžkými soupeři. Teď se postup konečně podařil a těším se.

Když jsem skupinu ještě nehrál, tak je to součástí vrcholu mé kariéry. Je hezké, že se dosáhlo nějaké mety. Do ligy jsem se dostal v padesáti a teď přichází ovoce. Ale aby mi to vytvářelo nějaké sny? To ne.