Úkol pro Lvíčata: vykoupit se za debakl roku. Proti Norsku dostanou prostor další nováčci

Čtyři debutanti hráli od začátku, dalších pět naskočilo během zápasu. Česká jednadvacítka v improvizované sestavě na vicemistry Evropy nestačila, bez několika opor musela v portugalském Portimau vydýchat nejtěžší porážku v tomto cyklu. „Máme co napravovat," uvědomuje si záložník Jan Žambůrek, jenž při absenci obvyklého lídra Filipa Kaloče nosí kapitánskou pásku.

„Věděli jsme, že někteří na sraz vůbec nepřijedou, další přijedou, pak odjedou a další zase přijedou," s úsměvem to glosuje kouč Suchopárek.

Za rok a čtvrt protočil 50 hráčů a v úterní partii s Norskem se dostane na další tři nová jména: brankáře Antonína Kinského, záložníka Ondřeje Pachlopníka a útočníka Filipa Vechetu. „Určitě nastoupí," potvrdil Suchopárek na předzápasové tiskovce. „Nové hráče jsme vybírali tak, aby do týmu zapadli."

Po Portugalsku čeká Lvíčata další účastník EURO, Norové ovládli kvalifikační skupinu s Chorvatskem, Finskem, Rakouskem, Ázerbájdžánem a Estonskem. Pikantní detail: do jednadvacítky věkově spadá i slavný útočník Erling Haaland, ovšem nejlepší střelec Premier League dávno patří do norského áčka.

Před Norskem si pomáhá vzpomínkou na září 2018. Tenkrát s devatenáctkou prohrál přátelák v Nizozemsku 1:5 a tři dny nato přišlo vítězství 5:0 nad Švýcarskem. Z nynějšího kádru jednadvacítky to pamatují i záložníci Vašil Kušej s Ondřejem Pachlopníkem. „Mohlo by se to letos zopakovat," usměje se Suchopárek. „Věřím, že náš tým má dobrý charakter a jsme schopní podat daleko lepší výkon než v Portugalsku."