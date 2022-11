První gól i zklamání z porážky. Defenzivu musíme zlepšit, burcoval Pudhorocký po debaklu Lvíčat

Vypadalo to, že mu sedmička na dresu přinesla štěstí. Trefa Petra Pudhorockého na 1:2 Lvíčatům v Portimau přivolala naději a kapitán sparťanské rezervy při gólové oslavě políbil dres. „Cítil jsem, že bychom to mohli otočit," líčil na konci pátečního večera.

„Měli jsme šance a Lukáš Červ trefil tyč, ale ve druhé půli už jsme to nezvládli. Neměli jsme na obrat sílu," litoval Pudhorocký. „Pět inkasovaných gólů je hodně, defenzivu nutně musíme zlepšit. Od útočníků až po obránce." Pro srovnání: český tým za celou kvalifikaci včetně úspěšné baráže inkasoval jen sedmkrát.

„Výsledkově to byl hořký debut, ale pro mě to byla obrovská zkušenost. Zápas byl takový, jaký jsme očekávali. Portugalci měli velkou kvalitu v řešení situací na naší polovině a povedlo se jim nás brzy otevřít, první gól přišel už ve druhé minutě," rekapituloval brankář Jakub Trefil, jenž odchytal první poločas.

„Bylo nás hodně nových a zkoušeli jsme jiný systém, ale na to bych se vůbec neohlížel. Ocenil bych kvalitu Portugalců, jejich rychlost a ofenzivní kvalita byla na jiném levelu," poklonil se Trefil. „Máme rezervy, ale i když jsme prohráli 1:5, nebral bych to úplně negativně. Mohli jsme se porovnat s nejlepšími fotbalisty z ročníku a může nám to hodně dát."