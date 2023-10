Ultras kontra vedení Pardubic. Na derby bylo jako v kostele, mrzelo Kováče

Co se tedy pokazilo? Pohled fanouškovské skupiny je jasný. Nemohou klubu odpustit odchod bývalého kapitána Jana Jeřábka, muže, který s Pardubicemi vystoupal z divize až do ligy. Jeho propojení s klubem ale skončilo doběhnutím kontraktu, a ač se o Jeřábkově pokračování v Pardubicích intenzivně jednalo (angažmá v B-týmu plus pozice kustoda, případně správce tréninkového hřiště na Vinici), strany se nakonec nedohodly na konečných podmínkách spolupráce. 39letý záložník tak zmizel do divizního Hlinska.

Napětí mezi oběma zúčastněnými stranami každopádně rozhodně nepomohlo fanouškovské kulise nedělního východočeského souboje. „Překvapilo mě, že atmosféra byla jako v kostele. Seděl jsem na lavičce, kluci se rozcvičovali. A mně přišlo, že to prostě na tribunách málo hučelo, na to že šlo o derby. Nechci to rozebírat, nemám přesné informace. Ale když jdou hráči Hradce po zápase pod kotel a my to úplně nemáme, je to škoda,“ posteskl si trenér Radoslav Kováč.