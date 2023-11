Útočné hvězdy z Barcelony znovu pospolu? Miami údajně láká k Messimu do týmu i Suáreze

Šestatřicetiletý uruguayský útočník aktuálně působí v brazilském Gremiu. V minulosti hrál za Ajax, Liverpool, Barcelonu či Atlético Madrid. V roce 2022 zamířil domů do Nacionalu Montevideo, kde vyrůstal, než letos odešel do Gremia. Podle ESPN v prosinci po skončení brazilské sezony přestoupí do Miami.