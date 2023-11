Podle trenéra norského týmu Staleho Solbakkena měl Haaland podobný problém už dříve. Reprezentační lékař Ola Sand označil hráčův kotník za zranitelný. „V první chvíli to hodně bolelo, ale pak to celkem rychle odeznělo. Uvidíme, jako to bude vypadat ráno,“ řekl norské televizi ke stavu hvězdného kanonýra.