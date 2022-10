Velké ladění na EURO začíná. Českou jednadvacítku za měsíc čeká přátelák v Portugalsku

Lvíčata čeká velká prověrka. Portugalská jednadvacítka v minulém cyklu došla do finále mistrovství Evropy a v deseti kvalifikačních zápasech na letní šampionát v Rumunsku a Gruzii stihla 41 gólů, žádný tým jich nenastřílel víc.

Největší hvězda Portugalska? Šikovný útočník Goncalo Ramos, jenž byl s dvanácti trefami nejlepším střelcem celé kvalifikace. V létě pomohl lisabonské Benfice do Ligy mistrů a teď s ní hraje o postup do jarního play off.