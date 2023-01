Veselý před ligovým jarem Bohemians: Kde máme pohár? Zůstáváme na špičkách

Víc než dva měsíce. Zimní pauza byla kvůli mistrovství světa netypicky dlouhá, přípravu jste rozdělili na dvě fáze. Bylo to takhle správně?

Nikdo přesně neví, co to přinese. Já to od začátku bral jako fakt a přípravu rozdělenou na dvě části hodnotím pozitivně. Po skončení sezony jsme ještě 14 dnů trénovali a absolvovali jsme Tipsport ligu.

Po třech vítězstvích jste ji celou vyhráli.

Dostali jsme ten pohár vůbec? (usmívá se)

Měli byste ho obdržet před sobotní ligou s Teplicemi.

Byl tam ještě jeden bonus: stáhli jsme si hráče z hostování a během Tipsport ligy si vyhodnotili, kdo s námi bude v přípravě pokračovat a kdo ne. To hlavní pak začalo těsně po Vánocích, najeli jsme na pětitýdenní cyklus. Před startem ligy nás trochu straší předpověď počasí. Nemáme vyhřívané hřiště a není jednoduché trénovat na umělce a pak přecházet na přírodní trávu. Nevíme, na čem budeme v sobotu hrát ligu, ale měli bychom si s tím poradit.

I díky povedenému soustředění v Turecku? Neprohráli jste tam ani jeden ze čtyř zápasů.

Měli jsme tam téměř ideální podmínky. Přitom když jsme do Turecka přiletěli, počasí nevypadalo dobře. Hned první trénink jsme předčasně ukončili kvůli silné bouřce. I druhý den jsme museli změnit plán, ale pak silný vítr rozehnal mraky a bylo líp. Odehráli jsme zajímavé zápasy proti skvělým soupeřům, jen škoda návratu domů. Jak jsem už zmiňoval: chtěli jsme trénovat na trávě, ale nešlo to.

Půjde to na jaře bez produktivního tandemu Roman Květ & Petr Hronek? V zimě si je rozebrala Plzeň se Slavií.

Jejich odchody jsou takovou daní za náš podzimní úspěch. Doufám, že je dokážeme nahradit. Udělali jsme seznam potenciálních posil a několik jsme jich přivedli: až na jedno jméno jsme získali všechny. Všichni nováčci do týmu zapadli dobře – a není to klišé. Když si vybírám hráče, často se dívám, kdo s kým už třeba hrával v minulosti. Aleš Čermák, který přišel na hostování z Plzně, se zná s Adamem Jánošem, jiní hráči dřív působili s dalším nováčkem Honzou Matouškem... Je to plus, které můžeme využít.

Není nevýhodou, že Čermák s brankářem Martinem Jedličkou přišli z Plzně jen na půlroční hostování?

V minulosti jsme se přesvědčili, že kolikrát je lepší vzít někoho na hostování, než mít průměrného hráče vlastního. Navíc ne vždycky vám hráč může patřit, často je to i záležitost složitě splnitelných platových podmínek. Viz Jedlička: je to kvalitní brankář, který má asi i vyšší ambice, ovšem na jaře si můžeme vzájemně pomoct. A nikde není psáno, že v Bohemce nemůže pokračovat i po sezoně. Stejně jako Aleš Čermák.

Aleš Čermák a Martin Jedlička přicházejí na hostování z @fcviktorkaplzen 🔄 V Bohemce budou působit do konce sezony 🦘#BOHEMKADOTOHO pic.twitter.com/l5O338LwZO — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) January 24, 2023

V létě mu v Plzni končí smlouva.

Proto to ani nemohlo být hostování s opcí. V létě to bude jen o jednání s ním a nabídkách dalších klubů. Celkově máme na hostování jen čtyři hráče z třiadvaceti, což mi nepřipadá dramatické nebo ohrožující budoucnost klubu. Kromě Jedličky s Čermákem u nás hostují už jen záložník Beran s útočníkem Drchalem. Máme zajímavý tým. Ze začátku to může být ještě takové syrové, ovšem v dlouhodobém horizontu můžeme být ještě silnější než na podzim.

Jak to vypadá s rekonvalescenty, záložníkem Janem Morávkem a útočníkem Tomášem Necidem?

O Honzovi Morávkovi říkám, že je to pro nás další posila. Dostal se do stavu, kdy už je použitelný. Teď už abychom jen našli vhodný moment, kdy ho nasadit. A Necka? U něj jde rekonvalescence podle plánu. Měl naskočit už v Tipsport lize, ale chytil ho zápal plic. A když jsme ho chtěli zapojit do zápasů v Turecku, trochu si na tréninku přitáhl kolenní vaz. Nic dramatického, ve středu už trénoval naplno. Bude muset jít stejnou cestu jako Morávek čili přes béčko. Má ohromnou vůli se vrátit, až ho musíme trochu brzdit. (usmívá se)

A jak se vám spolupracuje s novým asistentem Davidem Bartkem, jenž teprve po podzimu ukončil kariéru?

Zrovna teď hraje s naším béčkem na Vyšehradě, přesunul se tam hned po tréninku áčka. Předně: nikdo jsme Davida do konce kariéry netlačili, dostal od nás nabídku už v září. Do trenérského týmu v zimě zapadl jako zadek na hrnec, od první chvíle si u hráčů získal respekt. Když bude mít volno a chuť, může si zahrát za béčko, ale v první řadě má povinnosti u áčka. Ke kariéře trenéra přistupuje stejně jako hráč a myslím, že jako kouč má před sebou velkou budoucnost.

Zatímco v minulé sezoně jste se zachraňovali až v ošidné baráži, po podzimu jste sedmí. Jak složité bude na to na jaře navázat?

Tabulka je extrémně vyrovnaná: za vedoucí trojicí je našlapaný peloton, který se drží pohromadě s minimálními rozestupy. Na podzim se nám povedlo najít tvář a byli jsme nebezpeční, ovšem před jarem zůstáváme obezřetní. Jsme pouhé dva body od čtvrtého místa a na druhou stranu jen šest bodů od barážového pásma.

Co vám z toho vychází?

Potřebujeme dobře začít, ideálně už v sobotu doma proti Teplicím. Kdybychom atakovali hranici 40 bodů, byl bych spokojený. Pětatřicet bodů v minulé sezoně znamenalo středovou skupinu, což by měl být náš cíl. Na druhou stranu, takhle uvažuje většina klubů z toho zmíněného pelotonu.

Kromě toho vás čeká MOL Cup, v kterém jste se dostali mezi osm nejlepších. Už vyhlížíte páteční los čtvrtfinále?