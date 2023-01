V Ďolíčku si zvykají na éru bez Květa s Hronkem, díru po oporách Bohemians můžou zaplnit zimní posily

Něco je ale ve výpravě Bohemians na soustředění v Turecku přece jen jinak: chybí tandem Roman Květ & Petr Hronek. První se do zelenobílého dresu soukal dva a půl roku, druhý ještě o rok déle. Po povedeném podzimu si je rozebrala Plzeň (Květ) se Slavií (Hronek). „Sám jsem zvědavý, co to s námi udělá. Byli to klíčoví hráči z hlediska týmové hierarchie i produktivity," říkal na začátku přípravy trenér Jaroslav Veselý.

Zatím to vypadá, že místo Květa s Hronkem budou pod hrotem hrát dva nováčci: stále ještě slávista Jan Matoušek, jehož hostování se po sezoně změní v přestup, a host z Plzně Aleš Čermák. Nebyli by první, pro koho štace v Bohemians znamenala kariérní restart.

Počítat se dá též s útočníkem Václavem Drchalem – především pro variantu s dvěma hroťáky. V takovém případě by Drchal mohl doplňovat útočníka číslo jedna Davida Puškáče a pod nimi by kmital Čermák. S pozicí na hrotu nemá problém ani Matoušek, což trenérovi Veselému rozšiřuje možnosti výběru.

Změn pro ligové jaro se rýsuje víc. Nepřekvapilo by, kdyby z dalšího plzeňského hosta Martina Jedličky byla brankářská jednička, a obvyklý defenzivní záložník Ondřej Petrák to zkouší jako stoper. Svěžími výkony si o trvalé povýšení do áčka říká 19letý obránce Adam Kadlec, jenž se proti Lubinu blýskl krásnou trefou zdálky. „Plácnul jsem do toho a skončilo to v bráně," s úsměvem popsal pro klubovou televizi.