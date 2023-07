Veselý zavelel: Zápas si nejdeme užít, fanoušky stál zájezd desetitisíce. Vytyčil i jasný cíl

Bodö (od našeho zpravodaje) - Fakt že Ďolíček, obvyklé a kultovní klokaní doupě, nesplňuje podmínky UEFA pro pořádání pohárových utkání, tak může Bohemians paradoxně pomoci. V případě, že si do Prahy dovezou příznivý výsledek, je totiž scénář, že se bezmála devatenáctitisícový stadion pražské Sparty pro jeden podvečer rozsvítí do zelenobílé, poměrně reálný. Vždyť i do dalekého Norska, až za polární kruh, přicestovalo soudě dle počtu prodaných vstupenek pro hosty téměř sedm set Bohemáků. A kdyby jich domácí uvolnili více, o poptávku by nouze nebyla.

„Je to velká událost. Kamkoliv ve městě jdete, narazíte na zelený dres nebo trikot. Zájezd stál fandy desetitisíce, přál bych si tedy, aby nelitovali, že sem jeli," pokračoval Veselý. A ačkoliv pro většinu příznivců vršovického celku je jen možnost navštívit utkání svého milovaného celku v pohárové Evropě velkým svátkem, případný úspěch by je potěšil mnohonásobně výrazněji.

Foto: PJml/Bohemians Klokani trénují na norské umělce.

Zbývá tedy vyřešit rébus, jak jej docílit. Jeho řešení nebude snadné, vždyť v říjnu 2021 si z Bodö odvezl debakl 1:6 i věhlasný AS Řím. „Když si představím, že sem přijel během polární noci italský tým ve tmě a mrazu, nedivím se případnému podcenění," vyjádřil Veselý pochopení pro téměř dva roky starý výbuch Mourinhovy družiny. „Ale teď tu je takové teplo, že to na rozdíl od nás třeba nebudou zvyklí domácí," dodal s nádechem nadsázky.

Už zítra večer čeká Klokany očekávaný zápas v Evropské konferenční lize 🦘 Ve večerních hodinách se postaví norskému FK Bodø/Glimt ⚔https://t.co/R6koOkT8rD#BOHEMKADOTOHO pic.twitter.com/VHXE2JbLfk — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) July 26, 2023

„Samozřejmě víme, že nejsme považováni za favority, soupeř je nepříjemný. Umí to roztočit, střílí spoustu branek. Ale pokud bych se měl bát a nevěřil svému týmu, nemusel bych sem ani jezdit," pravil Veselý ve svém typickém, odhodlaném duchu. „Bude to o tom, jestli jim my dokážeme vnutit fyzický a běhavý fotbal, nebo oni nám držení míče a nepustí nás do hry. Bodö je sice fantastické v útočné fázi, ale v domácí soutěži jejich obrana není tak často prověřována. Abychom jejich slabá místa odhalili, musíme si ale vytvořit nebezpečné situace a donutit je chybovat," hledá recept, jak vyzrát na lídra norské ligy, který doma zatím letos neprohrál.

K neporazitelnosti Bodö před vlastními fanoušky zajisté pomáhá i to, že na jejich stadionu je položena umělá tráva a nikoliv přírodní povrch. „Tady vám balon tolik neuskočí, je to trošku jiný sport," uvědomuje si šéf lavičky Bohemians. „Na druhou stranu jsem viděl i zápasy, kdy mělo Bodö problémy na přírodní trávě," naznačil závěrem, že v druhém zápase by měla stát výhoda na straně jeho svěřenců.