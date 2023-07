Čech z MLS o hvězdném Messim v Miami: Jedna éra fotbalu v Americe končí, další začíná

Mrzí vás, že si proti Messimu ještě nezahrajete? Nebo jste rád, že soupeř bude slabší?

Každý z nás by si přál, kdyby už nastoupil. Byl by to obrovský zážitek. Snad příští rok, nebo třeba v play off? Na druhou stranu, zase bude větší šance na body. Každopádně na Miami pozor: ve Východní konferenci je sice poslední, ale hraje tak, že by klidně mohlo být v tabulce výš.

A co teprve s hvězdnou posilou...

Všichni jsou natěšení a nemůžou se dočkat. Messi v Americe? Bude to obrovské. Miami skládá tým se spoustou velkých jmen. Kromě těch, co už přišla, se mluvilo třeba o Ramosovi, dlouholetém stoperovi Realu. Hodně zajímavý projekt. Liga bude ještě lepší a přitáhne nové fanoušky.

Překvapilo vás, když Miami oznámilo Messiho příchod?

Vlastně ani ne, spekulovalo se o tom dlouho. Je příjemné, že to klaplo a Messi bude v Americe. Jestli v mých očích stoupnul, že dal přednost zámoří třeba před Saúdskou Arábií? Nechci soudit, já jsem proti němu nikdo. Řeknu to takhle: jsem nadšený, že je tady.

V St. Louis hrajete půl roku, už jste nabral nějaké zkušenosti. Povězte, bude Messimu fotbal v Americe sedět?

Je to neuvěřitelný hráč, dokáže si zvyknout všude. S adaptací nebude mít problém. Když dostane míč, hned bude vědět, co s ním. (usmívá se)

Pomůže mu, že bude mít kolem sebe lidi, které zná? Nedávno přišel jeho někdejší parťák Sergio Busquets a trenér Gerardo Martino, jehož zná z Barcelony i z argentinské reprezentace.

Je vidět, že v Miami dělají všechno pro to, aby se tam Messi od začátku cítil dobře. Nevidím jim do kuchyně, ale vypadá to tak. A kdo ví, jaká další jména ještě přijdou. Bude vzrušující to pozorovat. Jsem rád, že můžu být u toho.

Pozoruhodné je i načasování Messiho příchodu. Major League Soccer se po tomto víkendu přeruší a bude pokračovat až za víc než měsíc poté, co se odehraje Ligový pohár.

Jasně, Messi se v téhle soutěži může s novým týmem dobře sehrát. Byť je model poháru docela krutý: ve skupině jsou jen dva zápasy, takže když hned první prohrajete, budete kousek od vyřazení. I pro mě to bude proti soupeřům z mexické ligy úplně nová zkušenost, těším se na to. Hvězdy budou mít svůj program, All-Star tým ligy s koučem Rooneym ve středu čeká exhibice proti Arsenalu.

Co je z vašeho pohledu po příchodu do Ameriky nejtěžší na aklimatizaci?

Předpokládám, že Messi to bude mít o něco snazší já. Může mít kolem sebe několik lidí, kteří se o něj budou starat, aby neměl s ničím problém. Amerika je totálně jiný svět než Evropa, nicméně Messi bude žít v Miami, kde je krásně. I díky tomu by pro něj aklimatizace nemusela být tak dlouhá a náročná.

Spolumajitel Interu Jorge Mas prohlásil: „Myslím, že začneme mluvit o fotbalu v USA před a po Messim." Souhlasíte?

Asi ano, Messi má obrovské jméno. Je možné, že fotbal v Americe bude od neděle úplně jiný: jedna éra končí, další začíná. Taky záleží, jak dlouho tady Messi zůstane a jak dlouho bude zdejší fotbal ovlivňovat. I když je mu šestatřicet, snad v lize vydrží co nejdéle.

Pojďme ještě k vašemu St. Louis, coby nováček nečekaně vedete Západní konferenci. Je to vlastně pořád překvapení, nebo už ne?

Jedeme nad očekávání, tohle by před sezonou nikoho nenapadlo. Ale s jídlem roste chuť a budeme se chtít držet na špici dál. V první řadě potřebujeme uhrát tolik bodů, abychom měli jisté play off. Hodně jsme se přiblížili, moc bodů nám už snad nezbývá.

V čem je vaše kouzlo, které nevyprchává?

Možná nám pomohl moment podcenění. Nikdo nám nevěřil, ale ukazujeme kvalitu. Sportovní ředitel Lutz Pfannenstiel nás dobře poskládal a máme jasný plán. Jak hrát, jak se zlepšovat, jak být úspěšní. Plus dobrá parta, ta dělá hodně. A když jsou výsledky, je v práci i větší zábava.

Přitom v ligových statistikách nikdo ze St. Louis nevládne.

To nemusí být na škodu. Každý přispěje svojí troškou, tým nestojí na jednom hráči. Nemáme velké hvězdy, až na švýcarského brankáře Bürkiho. Ten nás jako kapitán drží pohromadě. Nenajdete u nás žádné egoisty, všichni makáme stejně. I proto, že máme v týmu velkou konkurenci. Jednou hrajete, podruhé ne. Sestava se pořád točí: nemáme jen 11 hráčů, ale 22.

Jen škoda středeční porážky s obhájcem titulu Los Angeles FC (0:3), viďte?