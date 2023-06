Vzhůru na EURO! Jednadvacítka letí do Gruzie, v Batumi bude mít vysněný hotel

Po brzké pondělní snídani se tým přesune na letiště a vydá se na dlouho plánovanou cestu. Cílová destinace? Hotel Le Méridien v centru Batumi. „V našich očích máme ten nejlepší hotel, který jsme chtěli mít. Angličané si vybrali komplex mimo město a Němců má být zhruba sedmdesát, do našeho hotelu by se nevešli," popisuje Černý.

Výprava čítá 43 lidí a k Černému moři se povezou i dvě tuny materiálu. Všechny bedny se vejdou do letadla, Češi na rozdíl od Nizozemců či Angličanů do zdlouhavé pozemní varianty nešli. Pro ilustraci: z Prahy do Batumi by to autem bylo něco přes tři tisíce kilometrů.