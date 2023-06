Tři góly v utajení a rozchod. Jednadvacítka má za sebou finální kemp před mistrovstvím Evropy

Jeden tým hrál v červených dresech, druhý v bílých a padly tři góly. To je zhruba všechno, co víme o modelovém zápase české jednadvacítky, kterou od 22. června čeká mistrovství Evropy. V Uhříněvsi se hrálo za zavřenými dveřmi a po utkání se tým rozešel. Znovu se sejde v sobotu večer a v pondělí ráno odletí na šampionát do Gruzie. „Zápas splnil všechno, co jsme si od něj slibovali,“ citoval web Fotbalové asociace trenéra Jana Suchopárka.

Foto: Pavel Jiřík ml., FAČR Česká jednadvacítka zakončila pětidenní přípravný kemp před EURO modelovým zápasem, v kterém si zachytala i brankářská jednička Vítězslav Jaroš.

Článek Jednadvacítka nehrála klasickou generálku, poslední ostrý duel absolvovala v březnu proti Nizozemsku (1:1). Pětidenní kemp v pražských Benicích zakončil právě modelový zápas v rámci týmu, trefili se Vasil Kušej, Václav Sejk a Daniel Fila. „Chtěli jsme do zápasu přenést prvky, na kterých jsme pracovali v tréninku, což se ve většině situací povedlo. Ovšem na některých taktických věcech ještě budeme před turnajem pracovat," pravil Suchopárek. U21 🦁| Lvíčata mají za sebou modelové utkání ✅ pic.twitter.com/GlL9qu6lS9 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 16, 2023 Měl radost z gólů útočníků, Sejk s Filou jsou nejlepšími střelci celého cyklu. „V ofenzivní části se součinnost hráčů zlepšuje. Ale byly tam i situace, z kterých mohly padnout další branky," zdůraznil Suchopárek. Se svými chlapci má za sebou pestrý týden. Hned na začátku museli trenéři škrtnout zraněného brankáře Antonína Kinského, místo něj se v Benicích hlásil karvinský Vladimír Neuman. Tým si kromě klasické fotbalové přípravy vyzkoušel i jednu novinku: povinný kurz první pomoci, kterým UEFA reagovala na kolaps dánského záložníka Christiana Eriksena na předloňském EURO. Ve středu přišel popřát hodně štěstí šéf českého fotbalu Petr Fousek a na hotelu se zastavil i Miroslav Beránek, kouč zlaté jednadvacítky z EURO 2002. Podcasty a pořady Buldok z jednadvacítky mluví o štípání, gólu proti Slavii a krocení od trenérů „Udělali jsme hodně práce. Ale až první zápas na šampionátu ukáže, jak na tom opravdu jsme," poznamenal útočník Sejk. České mládence v Batumi a Kutaisi čeká papírově těžká skupina s Anglií, Německem a Izraelem. „Všichni se už na mistrovství moc těšíme, půjdeme tam vyhrát každý zápas. I když budeme čelit věhlasným soupeřům," vzkázal Sejk.