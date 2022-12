Vzpomínky na zesnulého krále. Uměl všechno, klaní se česká brankářská legenda

Na světovém šampionátu v Mexiku v roce 1970 to Pelé z dálky zkusil, ale marně. Jeho dalekonosné pokusy nerozvlnily síť proti Viktorovi, anglickému brankáři Banksovi, ba ani urguayskému gólmanovi Mazurkiewiczovi. Po třetím zlatém brazilském triumfu se mohl konejšit jen tím, že očití svědci na Jaliscu v Guadalajaře o jeho magických střeleckých pokusech básnili, jako kdyby gólem skutečně skončily. I proto o nich Pelé ve svých memoárech psal jako o „nególech století". Zvlášť o tom, který zkoušel dát Ivo Viktorovi.

„Připadalo mi to jako věčnost. Přitom balon letěl vzduchem jen chvíli. Tři vteřiny. Možná čtyři. Zíral jsem na něj, hnal se zpátky do brány a vyčítal si, že budu za největšího osla pod sluncem. Dostat gól z půlky hřiště. Co z půlky... Vždyť Pelé střílel ze středového půlkruhu ještě na své polovině. Z dobrých šedesáti metrů. Nebo dokonce z pětašedesáti, jak tvrdili a později údajně i změřili," vzpomínal Viktor.