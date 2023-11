Z Jablonce za hvězdným Ronaldem! Nemáte v kufru místo? ptali se kondičního kouče

„Když jsem nastoupil k áčku, splnil se mi sen. Dostal jsem se do první ligy, kam jsem se chtěl dostat od dětství. Posunulo mě to neuvěřitelným způsobem, protože práce s každým hráčem je jiná a moc mě to naplňovalo. Byl jsem v Jablonci 22 let a jsem za to vděčný, že ta příležitost přišla. Moc si toho vážím. Teď přišla nabídka, která se úplně nedala odmítnout,“ přiznal Skuhravý.