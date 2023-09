Záhada rozdílných poločasů. Fotbalový Liberec ztrácí po pauze

Kouč Liberce Luboš Kozel tak často na pozápasových tiskových konferencích dělí zápas na dvě části. S první bývá spokojen, s druhou nikoliv. „Nedokážeme tempo udržet celý zápas,“ konstatuje útočník modrobílých Michael Rabušic. Ostatně pokud by se hrálo jen ve druhých poločasech, jeho tým by měl skromné tři body.

„Jsem překvapený, že ten rozdíl je tak velký. Když to přeženu, přijde mi to, jako by do druhého poločasu nastupovali dorostenci,“ komentuje fotbalový expert Vlastimil Palička.