Záložník Janošek přestoupil z Pardubic do nizozemské Bredy

Pětadvacetiletý Janošek loni z Plzně přestoupil do Pardubic, kde prožil životní sezonu a Východočechům výrazně pomohl k záchraně. Ve 34 ligových zápasech vstřelil osm gólů, další branku přidal v baráži proti Příbrami. Bývalý reprezentant do 21 let v nejvyšší soutěži ještě nastupoval za Brno, Slovácko, Mladou Boleslav, Zlín a Ostravu. Celkem má na kontě 139 ligových utkání, deset branek a devět asistencí.