Zaskočil jsem i sám sebe, usmál se Havelka a svůj gól neslavil

Za Teplice toho ještě bývalý reprezentant do 21 let Filip Havelka po červencovém příchodu ze Sparty moc neodehrál. V Liberci však byl podruhé v základní sestavě a v jedenácté minutě překvapil přesnou střelou zpoza vápna libereckého Vliegena.

„Zaskočil jsem možná i sám sebe,“ usmíval se 25letý záložník a dodal: „Byl to pěkný gól. určitě jsem za něj rád.“ Svou první trefu za Teplice ovšem neslavil. V Liberci totiž v minulosti dvakrát působil. „Přišlo mi vhodné gól neslavit. Nějaký roky jsem tady strávil a mám to v Liberci rád, je tu příjemné prostředí, lidi se zde ke mně vždy chovali pěkně,“ poznamenal odchovanec Sparty, který na Stínadla přišel po minulé sezoně jako volný hráč.

S parťáky totiž během půlhodiny inkasoval třikrát, z toho jednou po vlastní brance. „Netroufnu si říkat, jestli nás rozhodilo něco konkrétního. Možná přišlo lehký polevení, když takhle rychle vedete 2:0, možná šlo o lehkou ztrátu koncentrace. Do dalších zápasů si z toho musíme vzít ponaučení, protože tohle by se stávat nemělo,“ věděl.

„Musíme respektovat kvality domácích. Vstup do zápasu byl pro nás fantastický, když jsme se dokázali dvakrát prosadit střelbou ze střední vzdálenosti a pak nás trochu rozhodila chyba, kdy jsme si dali vlastní gól a domácí byli odměněni poločasovým vítězstvím 3:2. Jsem rád, že jsme na to dokázali reagovat, a i když jsme šli do deseti, tak jsme domácí pustili jen do jedné šance. Byla tam spousta rohových kopů, ale naše defenziva myslím pracovala dobře,“ zhodnotil kouč Teplic Zdenko Frťala.