Zbývá jeden krok. Hlavně žádné nervy, přeje si slávista Provod před poslední bitvou o Evropskou ligu

Lublin (od našeho zpravodaje) - V české lize slávisté napočítali o víc než polovinu gólů méně než před rokem touhle dobou, ovšem pro soupeře dokážou být hodně nečitelní. Kdo udeří? Rejstřík střelců je zkraje sezony hodně pestrý. V součtu ligy a pohárů se dvakrát trefili Mick van Buren, Mojmír Chytil, Muhamed Tijani a Ivan Schranz. Po jednom gólu přidali Christos Zafeiris, Lukáš Provod, Tomáš Holeš, Conrad Wallem, Václav Jurečka, Lukáš Masopust a Ondřej Lingr, jenž minulý týden odešel do Feyenoordu Rotterdam.

„Ondra byl náš faktor X. Dokázal strhnout ostatní a byl to buldok, který uměl otáčet zápasy,“ vykládal před odletem do Polska bývalý útočník Stanislav Vlček, dnešní vedoucí slávistického áčka. „Na druhou stranu, pořád máme dost kvalitních ofenzivních hráčů. Je naší výhodou, že gól může přijít víceméně od kohokoliv.“

Zároveň je tu jedno významné ale: produktivita. Už ve vstupním zápase s Luhanskem (2:0) se slávisté na průlomový první gól hodně nadřeli, navzdory fůře šancí se trefili až v 81. minutě. A v neděli se zmohli jen na remízu 1:1 v Jablonci, což byla jejich první ligová ztráta v sezoně. Že by důvod k nervozitě před odvetou s Luhanskem?

„Nejhorší by bylo začít panikařit a něco měnit. Klukům i mně to na tréninku padá dost. Důležité je, abychom v zápase zůstali koncentrovaní a proměňovali šance,“ vzkázal záložník Lukáš Provod. Trenér Jindřich Trpišovský pro tým nachystal i jedno speciální cvičení: 25 penalt pod tlakem. „Proměněných jich bylo 23,“ prozradil kouč.

📍 Arena Lublin 🏟️ Tady to ve čtvrtek vypukne 🔜 #UEL pic.twitter.com/O966rGZU0Q

Na středečním předzápasovém tréninku v moderní Lublin Areně, kde má Luhansk pohárový azyl kvůli válce na Ukrajině, spokojeně sledoval i Igoha Ogbua. Nigerijský stoper se vrací do pohárů po vypršení trestu za červenou kartu z prologu třetího předkola s Dniprem. A hlavně: fit už by měl být i defenzivní univerzál Oscar. „Pokud se neobjeví nečekaná komplikace, měl by nastoupit,“ pravil Trpišovský.