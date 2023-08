Nečekané setkání na letišti. Křetínský popřál Trpišovskému před cestou Slavie do Polska

Ve středu si zatrénují v zánovní aréně pro 15 tisíc fanoušků a ve čtvrtek od sedmi večer budou chtít orazítkovat postup do Evropské ligy. Už i se stoperem Igohem Ogbuem, jenž se může vrátit do pohárů po vypršení trestu za červenou kartu v úvodním zápase třetího předkola s Dniprem. Chyběl v košické odvetě i v první partii s Luhanskem, který je po víkendové rezignaci Nenada Lalatoviče bez trenéra.

„Je to druhý venkovní zápas s ukrajinským týmem, je to specifické. Nehrají přímo doma, není to jejich typické domácí prostředí, ale jsou tam zvyklí. Bude pro nás příjemné, když nás znovu přijedou podpořit fanoušci, protože jsou neskuteční a moc nám pomáhají,“ citoval slávistický web asistenta trenéra Zdeňka Houšteckého. „Nebude to nic jednoduchého, žádný tým se předem nevzdá a neporazí se sám.“