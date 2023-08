Cítili jsme, že jsme první poločas posr…, přiznal Trpišovský. Do skupiny by chtěl staré známé

Lublin (od našeho zpravodaje) - Doma vítězství, venku drama. Slávisté v polském azylu Luhansku prošustrovali dvougólový náskok z prvního zápasu, ale v 83. minutě je zachránila přesná hlavička žolíka Matěje Juráska. „I díky němu jsme to zvládli,“ pochválil Trpišovský.

Jaké byly vaše první pocity?

Jsme rádi, že jsme postoupili, ale trápí mě průběh zápasu. Čili herní výkon i nejhorší možný scénář, prohrávali jsme 0:2 a ztratili náskok. Mrzí mě, jak jsme se v první půli prezentovali: byli jsme pomalí, nepřesní v útočné fázi a opaření po dvou gólech z laciných situací. Taky musím ocenit soupeře, který nás dostával do těžkých momentů. Útočníci Guerrero s Alefirenkem pro nás byli velkým nebezpečím.

Zaskočil vás Luhansk?

Kdybychom dali první gól my, třeba by to bylo jiné. Přiznávám, že jsem měl větší respekt z Luhansku než ve třetím předkole z Dnipra, na které se nám naším stylem líp hrálo. Luhansk má zmíněné silné individuality nahoře a gólman toho v obou zápasech s námi hodně pochytal. Po porážce v prvním zápase do toho soupeř šel s čistou hlavou stejně jako Dnipro. Dostali jsme první gól, což nás srazilo. Abych odpověděl na otázku: Luhansk nás nezaskočil, spíš jsme se zaskočili sami pasivním výkonem. Možná jsme měli rekord ve ztrátách v prvních 30 minutách na útočné polovině. Celkově je to velká zkušenost pro náš mladý tým, že jsme si tím prošli a zvládli to.

Jak to vypadalo v kabině o přestávce? Hráči říkali, že jste ani nebyl moc hlasitý.

Musíte to vycítit a vžít se do situace. Co bylo, to bylo. Vždycky přemýšlím nad tím, co týmu pomůže a co ne. Nemělo smysl nadávat a někomu něco vyčítat. Snažil jsem se kluky motivovat, že si musíme postup zasloužit. Říkal jsem, ať hodíme první poločas za hlavu a jdeme si to s Luhanskem rozdat. Taky tam byl jeden z kapitánů Honza Bořil, který má velký vliv na tým. Všichni jsme cítili, že jsme první poločas v uvozovkách posrali, a že ve druhém ze sebe musíme dostat to nejlepší. Věděli jsme, že se ukáže hned v prvních deseti minutách.

Povedlo se, působili jste mnohem živějším dojmem.

Zvedli jsme se díky střídajícím hráčům. Vytvořili jsme si souvislý tlak, z kterého vzešly zajímavé možnosti a nakonec i gól. Matěj Jurásek po krásném centru Masopusta nádherně oslavil středeční narozeniny a dostal nás z toho. Bylo pozitivní, v jakém stylu jsme druhou půli odehráli.

Po slabším prvním poločase se zvedl i brankář Ondřej Kolář, jenž podržel tým dvěma klíčovými zákroky. Vykoupil se tím za podíl na obou inkasovaných gólech?

Vykoupením bych to nenazýval. Všichni víme, že takové góly nemůžeme dostávat. Navíc na téhle úrovni. Ondra to sám ví moc dobře. Jsem za něj rád, určitě neprožíval příjemné chvíle. Taky jsem chytal, když jsem byl mladý, a vím, jak to má brankář po chybách těžké. Čekáte na další situaci, jestli přijde, nebo ne. Umím si představit, jak se Ondra trápil. Zaplaťpánbůh, že nás pak podržel.

Koho byste chtěl v Evropské lize do skupiny? Losuje se už v pátek.