ANALÝZA: Facka, kterou zjemnil postup. Jako kdyby slávisté proti Luhansku postavili dva týmy

Sklopené hlavy, smutné pohledy, rozhazování rukama. Takhle to vypadalo po prvním poločase čtvrteční bitvy Slavie s Luhanskem. Čekali jste, že si vršovická parta po domácí výhře 2:0 postup do Evropské ligy v pohodě pohlídá? Kdepak, přišly nečekané komplikace. Ukrajinský outsider v první půli odvety stihl dvě trefy a bylo z toho drama. Slávistům dlouho chyběl drajv ze vstupního zápasu a na rozhodující gól čekali až do 83. minuty. Po nedělní ligové ztrátě v Jablonci (1:1) dostali další facku, kterou ale zjemnila postupová euforie.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Slávistický trenér Jindřich Trpišovský má po vydřeném postupu do Evropské ligy o čem přemýšlet.