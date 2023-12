Zemřel fotbalista Vacenovský, šestinásobný mistr republiky s Duklou Praha

V pondělí v 86 letech zemřel bývalý fotbalový útočník Josef Vacenovský, šestinásobný mistr republiky s Duklou Praha z 50. a 60. let. Na webu to uvedl klub, do jehož zlaté éry rodák z Ratíškovic patřil.

Foto: Profimedia.cz Pohřeb Svatopluka Pluskala - zleva Zdeněk Nehoda, Karel Knesl, Ivo Urban a Josef Vacenovský.

Článek Vacenovský získal s Duklou ligové tituly v letech 1958, 1961-1964 a 1966. V dresu tehdejšího armádního klubu vyhrál také čtyřikrát Československý pohár a postoupil do semifinále Poháru mistrů evropských zemí, dnešní Ligy mistrů. V závěru kariéry působil v Belgii, mimo jiné v Lokerenu. V roce 1964 si Vacenovský v přípravném utkání proti Polsku připsal svůj jediný start v reprezentaci. V roce 1960 byl součástí národního týmu na finálovém turnaji premiérového mistrovství Evropy, na němž Československo získalo bronz, ale na hřiště se nedostal. S lítostí oznamujeme, že v pondělí dne 4. prosince 2023 ve věku 86 let zemřel bývalý ligový fotbalista Dukly Praha a reprezentant Josef Vacenovský.



Čest jeho památce! pic.twitter.com/ioWUXNYOUB — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) December 5, 2023 FORTUNA:LIGA Nekličkuj nám tady, slýchal Masopust od vlastních obránců. Na hvězdu si nikdy nehrál

Reklama