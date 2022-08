Životní jubileum legendy. Bývalá opora reprezentace Bejbl slaví kulatiny

Bejbl si dále vyzkoušel i Ligue 1, kde oblékal dva roky dres Racingu Lens. Po francouzské anabázi se na tři sezony vrátil do Slavie a v roce 2005 odešel na svoji poslední zahraniční štaci. Během dvou let naskočil do bezmála šedesáti utkání rakouské nejvyšší soutěže v dresu Rapidu Vídeň, podruhé v kariéře si zahrál skupinu Ligy mistrů a poté se vrátil zpět do své domoviny, kde ještě jednu sezonu odkroutil ve Slovanu Liberec.