Zlatý míč bude od příštího roku udělovat France Football společně s UEFA

„Zlatý míč je už téměř 70 let nejprestižnějším individuálním oceněním ve světovém fotbale. Soutěže UEFA jsou zase jevištěm, kde si nejlepší hráči planety svými výkony říkají o nominace a zápis do historie. Navázání spolupráce je logickým krokem,“ uvedl prezident UEFA Aleksander Čeferin.

Tradiční anketa se koná od roku 1956, kdy Zlatý míč vyhrál Angličan Stanley Matthews. O šest let později uspěl Josef Masopust a v roce 2003 Pavel Nedvěd. Nejprve byla cena určena pro nejlepšího evropského hráče, později pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě a od roku 2007 byla anketa otevřena pro hráče z celého světa. Za sezonu 2022/23 si v pondělí už poosmé došel pro trofej kapitán argentinských mistrů světa Lionel Messi.

V letech 2010 až 2015 pořádaly anketu France Football a Mezinárodní fotbalová federace (FIFA). Jejich spolupráce ale skončila a od roku 2016 vítěze vyhlašoval opět pouze francouzský magazín, a to na základě hlasování novinářů z celého světa. FIFA začala udělovat vlastní ocenění The Best.