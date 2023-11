Zopakují Bohemians zázračnou sezonu? Máme to ve svých rukou, burcuje Veselý

A své tvrzení podložil i tvrdými daty, proti nimž lze jen těžko argumentovat. „Po patnácti kolech jsme získali dvacet bodů, to je slušný zisk. Loni jsme jich po šestnácti měli dvaadvacet. Pořád to tedy můžeme vyrovnat i překonat,“ prohlásil Veselý.

„Je potřeba série odlišovat. Prohrát se Slavií a Spartou není úplně hanba. Navíc když to srovnáte s předešlou sezonou - to jsme na Slavii dostali šestku, doma se Spartou 2:6. Skončilo to tehdy takovým Waterloo,“ pátral v paměti vůdce lavičky Bohemians. „Upřímně, na tenhle level v tuto chvíli nemáme,“ přiznal.