Razantní řez. Klokani překvapili Karvinou nečekanou změnou

Scénář, že by zelenobílí se čtyřčlennou defenzivou vyrukovali již před týdnem na Letné, kde nakonec ve „staré“ formaci se třemi obránci prohráli 0:2, totiž platil za poměrně reálný. „Byla to jedna z variant,“ přiznal Veselý. „Ale nakonec jsme to nechali až na Karvinou, abychom měli celý týden na nácvik. Chtěli jsme to utajit. Doufám, že se to podařilo, nikdo nic nevynesl a soupeř to nečekal,“ dodal 46letý kouč.