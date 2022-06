Američan Horschel vyhrál s náskokem čtyř ran golfový Memorial

Závěrečné kolo odehrál Horschel v poklidu v paru, což byl jeho nejhorší výkon na turnaji. Sledováním Tigera Woodse a Jacka Nicklause se prý ale naučil, že s náskokem pěti ran není potřeba předvádět mimořádné údery, dokud to situace nevyžaduje. A ta přišla na 15. jamce poté, co na ní Wise zahrál birdie.

"Když bylo potřeba zahrát něco speciálního, byl jsem na to připraven. To, že se to povedlo, bylo úžasné," řekl pětatřicetiletý Horschel. "Sledoval jsem Tigera, jak zakončoval turnaje. A v dobách největší slávy Jacka Nicklause jsem sice ještě nebyl na světě, ale díval jsem se na staré záběry. Vypracovali si náskok a postarali se, aby z něj ostatním už nedali ani ránu zpět," popsal svoji inspiraci legendami. Právě z rukou dvaaosmdesátiletého Nicklause, jež stál u zrodu turnaje The Memorial, si převzal vítěznou trofej.