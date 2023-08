Czech Open vyhrál maďarský golfista Bertényi, třináctiletý Klein skončil čtvrtý

Bača se probojoval na druhé místo díky svému nejlepšímu kolu v turnaji na 67 ran. "Udělal jsem jedinou chybu na pětce a bylo z toho jediné bogey v kole. Pár šancí jsem ještě neproměnil, ale povedl se mi finiš dvěma birdie na sedmnáctce a osmnáctce. Nekoukal jsem na to, jestli můžu jít do vedení. Soustředil jsem se na vlastní hru," řekl Bača.

"Bylo to takové chaotické a nervózní kolo. Přitom jsem se na to těšil. I na to, že si zahrajeme společně s Louisem, ale možná nám to oběma trochu uškodilo," přidal Tomi. Oba se příští týden představí na turnaji elitního evropského okruhu Czech Masters na hřišti Albatross ve Vysokém Újezdu.