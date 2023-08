Na golfovém Czech Open se dělí o vedení třináctiletý Klein a osmnáctiletý Tomi

Klein dnes zahrál 64 ran a po svém nejlepším kole v turnaji poskočil z osmého místa do čela. "Zase to bylo o trochu lepší. Vylepšil jsem především hru do greenu a puttoval jsem zase o kousek líp než včera. Moc greenů jsem dneska neminul," uvedl Klein v tiskové zprávě.