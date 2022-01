Dvojnásobný šampion Czech Masters Pieters vládl golfistům v Abú Zabí

"Vyhrát turnaj Rolex Series je to nejlepší, co je na evropské sérii možné," řekl Pieters už s trofejí a šekem na 1,2 milionu eur. Díky titulu se téměř po čtyřech letech vrátí do první padesátky světového žebříčku. "Tam chce člověk být, to otvírá brány velkých turnajů, které chci hrát," řekl Belgičan.