Finau díky vydařenému závěru vyhrál turnaj PGA Tour v Blaine

Finau na posledních devíti jamkách zahrál čtyři birdie, z toho tři za sebou. "Hrál jsem skvěle, ale pokaždé, když jsem se podíval na skóre, vypadalo to, že ztrácím čtyři pět ran. Uprostřed závěrečné devítky to do sebe konečně všechno zapadlo," řekl Finau, jenž získal třetí titul v kariéře po úspěších v letech 2016 a 2021.